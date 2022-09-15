В Тульской области при столкновении двух ВАЗов пострадали два человека Фото: материалы пресс-служб

14 сентября в 15:06 в городе Донском Тульской области на улице Герцена 19-летний молодой человек на автомобиле ВАЗ-21144 выехал на встречную полосу дороги, где столкнулся с автомобилем ВАЗ-21120 под управлением 61-летнего мужчины.

В результате ДТП пострадали старший водитель, который был госпитализирован, и пассажир первого ВАЗа – 19-летний молодой человек, который был отпущен после оказания медицинской помощи.