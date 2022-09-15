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Происшествия15 сентября 2022 12:59

В Тульской области при столкновении двух ВАЗов пострадали два человека

61-летнего мужчину госпитализировали, 19-летний молодой человек получил медицинскую помощь на месте
Источник:kp.ru
В Тульской области при столкновении двух ВАЗов пострадали два человека

В Тульской области при столкновении двух ВАЗов пострадали два человека

Фото: материалы пресс-служб

14 сентября в 15:06 в городе Донском Тульской области на улице Герцена 19-летний молодой человек на автомобиле ВАЗ-21144 выехал на встречную полосу дороги, где столкнулся с автомобилем ВАЗ-21120 под управлением 61-летнего мужчины.

В результате ДТП пострадали старший водитель, который был госпитализирован, и пассажир первого ВАЗа – 19-летний молодой человек, который был отпущен после оказания медицинской помощи.