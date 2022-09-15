Туляков приглашают поучаствовать в акции "Жёлуди для оленей" Фото: материалы пресс-служб

Зооуголок Центрального парка в Туле приглашает жителей и гостей города принять участие в акции "Жёлуди для оленей".

Пятнистые олени и косули в зооуголке Центрального парка очень любят жёлуди, ведь для них это вкуснейшее лакомство, источник ценных витаминов, минералов и других полезных веществ. Поэтому ежегодно в сентябре стартует акция по сбору желудей для оленя Филиппа, его семейства и очаровательных косуль, обитающих в зооуголке.

Так, в прошлом году посетители собрали и принесли в общей сложности несколько килограмм этого ценного для травоядных продукта. Принести и оставить жёлуди можно в кассе зооуголка. Зооуголок открыт ежедневно с 10.00 до 20.00.