Жесткое ДТП на улице Металлургов в Туле попало на запись видеорегистратора Фото: соцсети

Накануне, 14 сентября, в Туле на улице Металлургов произошло жесткое ДТП, которое попало на запись видеорегистратора одного из участников происшествия. Видео было опубликовано в социальных сетях.

На кадрах видно, как один из автомобилей марки Datsun, выезжавший с заправки поехал наперерез основному движению и в него врезался ехавший по улице Металлургов автомобиль ВАЗ. По данным регионального управления Госавтоинспекции, в аварии обошлось без пострадавших.