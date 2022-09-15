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Происшествия15 сентября 2022 11:55

Жесткое ДТП на улице Металлургов в Туле попало на запись видеорегистратора

Там столкнулись автомобили ВАЗ и Datsun
Источник:kp.ru
Жесткое ДТП на улице Металлургов в Туле попало на запись видеорегистратора

Жесткое ДТП на улице Металлургов в Туле попало на запись видеорегистратора

Фото: соцсети

Накануне, 14 сентября, в Туле на улице Металлургов произошло жесткое ДТП, которое попало на запись видеорегистратора одного из участников происшествия. Видео было опубликовано в социальных сетях.

На кадрах видно, как один из автомобилей марки Datsun, выезжавший с заправки поехал наперерез основному движению и в него врезался ехавший по улице Металлургов автомобиль ВАЗ. По данным регионального управления Госавтоинспекции, в аварии обошлось без пострадавших.