Туляки бьют тревогу: собака и 20 кошек пятый день заперты одни в квартире Фото: соцсети

В одной из тульских групп ВКонтакте житель дома на улице Кутузова, 39 опубликовал просьбу о помощи: по его словам, в его подъезде в одной из квартир уже пятый день заперты в одиночестве животные без хозяина.

Автор поста не знает, где найти хозяев квартиры (жилье сдается в аренду), а квартирант, по словам соседей, уже 4 дня находится в больнице, по непроверенным данным - в коме. В квартире же уже который день воет собака, запертая там вместе с 20 кошками.

По словам автора поста, они уже звонили в полицию, но это ничего не дало.