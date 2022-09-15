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Происшествия15 сентября 2022 11:12

В Тульской области на трассе М-2 перебегавшего дорогу 8-летнего мальчика сбил Kia Sorento

РЕбенка госпитализировали с различными травмами
Источник:kp.ru
В Тульской области на трассе М-2 перебегавшего дорогу 8-летнего мальчика сбил Kia Sorento

В Тульской области на трассе М-2 перебегавшего дорогу 8-летнего мальчика сбил Kia Sorento

Фото: материалы пресс-служб

14 сентября в 16:05 на 231-м километре автодороги М-2 «Крым» в Щекинском районе Тульской области произошло ДТП, в котором пострадал ребенок.

По предварительной информации, 8-летний мальчик перебегал дорогу в неположенном месте в зоне видимости пешеходного перехода, когда его сбил 31-летний мужчина 1991 на автомобиле Kia Sorento.

В результате ДТП несовершеннолетний пешеход госпитализирован с различными травмами.