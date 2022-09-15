Туляки могут стать участниками ежегодной фотовыставки «Дикая Тула» Фото: Архив "КП"

Тульский экзотариум до 25 сентября включительно приглашает жителей и гостей Тулы и области принять участие в ежегодной фотовыставке «Дикая Тула». Принимаются изображения любых диких животных (зверей, птиц, насекомых, рыб и других), которые были сфотографированы в пределах Тулы.

На выставку принимаются снимки хорошего качества, снятые в 2022 году, на которых присутствует дикое животное в качестве объекта - фото домашних питомцев не принимаются.

Фотографии необходимо выслать на почту dikaya_tula@mail.ru с указанием месяца, года и места, в котором сделан снимок, а также имени и фамилии автора. Фото из интернета, нарушающие авторские права, не допускаются.