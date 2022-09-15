В Тульской области открылись еще две новых «Точки роста» Фото: материалы пресс-служб

14 сентября, в шатской и петелинской школах открылись естественно-научные образовательные центры «Точка роста». Благодаря созданию таких центров в рамках федерального проекта «Современная школа» нацпроекта «Образование» школьники могут осваивать передовые технологии и развивать свои таланты. «Точки роста» открываются в школах на селе и в малых городах.

В школы закупили комплект лабораторного оборудования для двух кабинетов: физики и химии, биологии, цифровые лаборатории для углубленного изучения предметов, ноутбуки. На базе обновленных кабинетов созданы современные цифровые лаборатории.

Особой популярностью у детей пользуются наборы робототехники. Оборудование используется для практических лабораторных работ, а также для проектной деятельности и дополнительного образования.

Заниматься в «Точке роста» смогут более 70 школьников 5-х – 11-х классов. Демонстрационные уроки и мастер-классы будут проводить и для учеников начальной школы, чтобы с раннего возраста привить им интерес к естественно-научным предметам.