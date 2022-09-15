После вмешательства прокуратуры с Всехсвятского кладбища убрали огуречную свалку Фото: материалы пресс-служб

Прокуратура Центрального района Тулы на основании публикаций в СМИ о том, что на Всехсвятском кладбище устроили свалку из огурцов, провела проверку. На момент проверки несанкционированная свалка огурцов была убрана.

При этом вопреки требованиям федерального законодательства на территории кладбища не окосили траву, также обнаружены многочисленные локальные свалки твердых коммунальных отходов, опиленных веток.

Руководителю МКУ «КСО» внесли представление, в рамках исполнения требований которого выявленные нарушения полностью устранили.