В Тульской области прокуратура взяла под контроль устранение выбоин на дороге села Диктатура Фото: материалы пресс-служб

Прокуратура Плавского района в ходе проверки в МО Камынинское установила, что вопреки требованиям закона местный орган самоуправления не занимался содержанием автомобильных дорог местного значения, в результате на дорожном полотне образовались выбоины по улице Трудовой поселка Диктатура Плавского района.

Ради устранения этих нарушений прокуратура района внесла главе администрации представление и вызвала его в прокуратуру для составления постановления о возбуждении дела об административном правонарушении за несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при содержании дорог.

Фактическое устранение нарушений находится на контроле в прокуратуре района.