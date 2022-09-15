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Общество15 сентября 2022 8:00

В Тульской области прокуратура взяла под контроль устранение выбоин на дороге села Диктатура

Главе администрации внесли представление и вызвали его в прокуратуру для составления постановления о возбуждении административного дела
Источник:kp.ru
В Тульской области прокуратура взяла под контроль устранение выбоин на дороге села Диктатура

В Тульской области прокуратура взяла под контроль устранение выбоин на дороге села Диктатура

Фото: материалы пресс-служб

Прокуратура Плавского района в ходе проверки в МО Камынинское установила, что вопреки требованиям закона местный орган самоуправления не занимался содержанием автомобильных дорог местного значения, в результате на дорожном полотне образовались выбоины по улице Трудовой поселка Диктатура Плавского района.

Ради устранения этих нарушений прокуратура района внесла главе администрации представление и вызвала его в прокуратуру для составления постановления о возбуждении дела об административном правонарушении за несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при содержании дорог.

Фактическое устранение нарушений находится на контроле в прокуратуре района.