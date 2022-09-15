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Происшествия15 сентября 2022 7:29

Житель Тульской области, выкинувший с балкона собаку, проведет почти 1,5 года в колонии

Мужчина, будучи пьяным, убил собаку за кусок колбасы, взятый ею со стола
Источник:kp.ru
Житель Тульской области, выкинувший с балкона собаку, проведет почти 1,5 года в колонии

Житель Тульской области, выкинувший с балкона собаку, проведет почти 1,5 года в колонии

Фото: Архив "КП"

36-летний житель Киреевского района Тульской области был признан виновным в жестоком обращении с животным с целью причинения ему боли и страданий, что привело к гибели животного.

В суде установлено, что 21 мая 2022 года ранее судимый за кражи нетрезвый житель Киреевска, находясь в квартире своего знакомого, увидел, что хозяйская собака взяла с обеденного стола кусок колбасы. Разозлившись, мужчина схватил животное, вышел на балкон квартиры, расположенной на третьем этаже, и сбросил собаку вниз. От полученных повреждений животное погибло.

Суд приговорил мужчину к 1 году 4 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строго режима.

Приговор в законную силу не вступил