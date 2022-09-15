Житель Тульской области, выкинувший с балкона собаку, проведет почти 1,5 года в колонии Фото: Архив "КП"

36-летний житель Киреевского района Тульской области был признан виновным в жестоком обращении с животным с целью причинения ему боли и страданий, что привело к гибели животного.

В суде установлено, что 21 мая 2022 года ранее судимый за кражи нетрезвый житель Киреевска, находясь в квартире своего знакомого, увидел, что хозяйская собака взяла с обеденного стола кусок колбасы. Разозлившись, мужчина схватил животное, вышел на балкон квартиры, расположенной на третьем этаже, и сбросил собаку вниз. От полученных повреждений животное погибло.

Суд приговорил мужчину к 1 году 4 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строго режима.

Приговор в законную силу не вступил