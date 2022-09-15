В Туле 17 сентября пройдет выставка медицинских автомобилей разных лет
Фото: материалы пресс-служб
17 сентября в рамках празднования 155-летия Тульской областной клинической больницы с 14:30 до 18:00 тульском кремле на площадке возле башни Одоевских ворот будет работать выставка «Эволюция медицинского транспорта».
Посетители смогут увидеть четыре медицинских автомобиля разных эпох: от «Победы», которой пользовались медики в 60-70-х годах прошлого века, до современного реанимобиля.
Вход на выставку свободный.
В Туле 17 сентября пройдет выставка медицинских автомобилей разных лет
Фото: материалы пресс-служб
В Туле 17 сентября пройдет выставка медицинских автомобилей разных лет
Фото: материалы пресс-служб