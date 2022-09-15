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Общество15 сентября 2022 7:04

В Туле 17 сентября пройдет выставка медицинских автомобилей разных лет

Туляки смогут увидеть четыре машины, включая медицинскую «Победы» 60-70-х годов прошлого века
Источник:kp.ru
В Туле 17 сентября пройдет выставка медицинских автомобилей разных лет

В Туле 17 сентября пройдет выставка медицинских автомобилей разных лет

Фото: материалы пресс-служб

17 сентября в рамках празднования 155-летия Тульской областной клинической больницы с 14:30 до 18:00 тульском кремле на площадке возле башни Одоевских ворот будет работать выставка «Эволюция медицинского транспорта».

Посетители смогут увидеть четыре медицинских автомобиля разных эпох: от «Победы», которой пользовались медики в 60-70-х годах прошлого века, до современного реанимобиля.

Вход на выставку свободный.

В Туле 17 сентября пройдет выставка медицинских автомобилей разных лет

В Туле 17 сентября пройдет выставка медицинских автомобилей разных лет

Фото: материалы пресс-служб

В Туле 17 сентября пройдет выставка медицинских автомобилей разных лет

В Туле 17 сентября пройдет выставка медицинских автомобилей разных лет

Фото: материалы пресс-служб