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Общество15 сентября 2022 6:23

Веневскую районную больницу объединят с Городской больницей №11 в Туле

Все необходимые документы планируется оформить до 31 декабря
Источник:kp.ru
Веневскую районную больницу объединят с Городской больницей №11 в Туле

Веневскую районную больницу объединят с Городской больницей №11 в Туле

Фото: Архив "КП"

Веневская районная больница станет частью Городской больницы №11 в Туле: соответствующее постановление о реорганизации медучреждений приняло Правительство Тульской области по инициативе Минздрава. Все необходимые документы планируется оформить до 31 декабря.

Больница продолжит заниматься медицинской, фармацевтической деятельностью, работой в области использования ионизирующего излучения, оборотв наркотических и психотропных веществ, а также противоэпидемическими и санитарно-гигиеническими мероприятиями.