Веневскую районную больницу объединят с Городской больницей №11 в Туле Фото: Архив "КП"

Веневская районная больница станет частью Городской больницы №11 в Туле: соответствующее постановление о реорганизации медучреждений приняло Правительство Тульской области по инициативе Минздрава. Все необходимые документы планируется оформить до 31 декабря.

Больница продолжит заниматься медицинской, фармацевтической деятельностью, работой в области использования ионизирующего излучения, оборотв наркотических и психотропных веществ, а также противоэпидемическими и санитарно-гигиеническими мероприятиями.