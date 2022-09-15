Сегодня в Тулу прибыл ковчег с мощами преподобного Сергия Радонежского
Фото: Архив "КП"
Русская Православная Церковь организовала поездку ковчега в честь юбилея со дня обретения. Планируется, что всего ковчег проедет порядка 30 тысяч километров, отправившись в путь из Троице-Сергиевой лавры 12 июня, в день День Святой Троицы.
15 сентября в Свято-Успенском кафедральном соборе Тулы состоялась торжественная встреча ковчега с мощами Сергия Радонежского. Дальше планируются мероприятия:
- с 8.30 до 11.00 – Божественная литургия в Успенском кафедральном соборе Тулы, которую возглавит митрополит Тульский и Ефремовский Алексий,
- с 11.00 до 17.00 – молебны с акафистом перед ковчегом с мощами,
- в 17.00 – уставное богослужение.
На второй день, 16 сентября, запланировано:
- с 8.30 до 11.00 – Божественная литургия в Успенском кафедральном соборе Тулы,
- с 11.00 до 17.00 – молебны с акафистом перед ковчегом с мощами,
- в 17.00 – всенощное бдение праздника Собора новомучеников и исповедников Тульской земли,
- 19.00 – проводы ковчега.