Сегодня в Тулу прибыл ковчег с мощами преподобного Сергия Радонежского Фото: Архив "КП"

Русская Православная Церковь организовала поездку ковчега в честь юбилея со дня обретения. Планируется, что всего ковчег проедет порядка 30 тысяч километров, отправившись в путь из Троице-Сергиевой лавры 12 июня, в день День Святой Троицы.

15 сентября в Свято-Успенском кафедральном соборе Тулы состоялась торжественная встреча ковчега с мощами Сергия Радонежского. Дальше планируются мероприятия:

- с 8.30 до 11.00 – Божественная литургия в Успенском кафедральном соборе Тулы, которую возглавит митрополит Тульский и Ефремовский Алексий,

- с 11.00 до 17.00 – молебны с акафистом перед ковчегом с мощами,

- в 17.00 – уставное богослужение.

На второй день, 16 сентября, запланировано:

- с 8.30 до 11.00 – Божественная литургия в Успенском кафедральном соборе Тулы,

- с 11.00 до 17.00 – молебны с акафистом перед ковчегом с мощами,

- в 17.00 – всенощное бдение праздника Собора новомучеников и исповедников Тульской земли,

- 19.00 – проводы ковчега.