Две сестры-пенсионерки из Тулы отдали мошенникам почти 7,5 млн рублей Фото: Архив "КП"

В Тульской области мошенники за минувшие сутки украли у семи туляков 8 743 500 рублей.

Среди этих случаев обмана выделяется история 63-летней тулячки, работающей бухгалтером. Ей позвонили неизвестные и принялись убеждать, что неизвестные пытаются перевести ее деньги на зарубежные счета. Поверив им, женщина отдала 5 326 000 рублей: по указанию преступников она не только перевела им свои деньги, но и оформила в разных банках четыре кредита.

Кроме того, пенсионерка рассказала мошенникам о сбережениях своей 66-летней сестры, обеспокоившись за их сохранность. Вторую пенсионерку преступники также на протяжении нескольких дней обманывали, в результате выманив 2 164 500 рублей.

Сейчас сотрудники полиции устанавливают личности и местонахождение преступников.