В Туле пройдет гребной марафон на каяках, сияках и байдарках Фото: Архив "КП"

17 сентября в 9.00 на Пролетарской набережной стартует Тульский гребной марафон «Большой шлем» по двум кольцевым дистанциям:

- 20 км: по реке Упе от Пролетарского моста до Черметовского моста и обратно до Пролетарского моста;

- 40 км: по реке Упе от Пролетарского моста до устья реки Шат и обратно до Пролетарского моста.

В Туле пройдет гребной марафон на каяках, сияках и байдарках Фото: материалы пресс-служб

В гонке примут участие все виды гребных судов – пластиковые каяки и сияки, надувные и каркасные байдарки. Кроме того, в категорию SUP выделили надувные и жесткие доски. В гонке планируют принять участие около 50 спортсменов и любителей водного туризма из Тулы, Москвы и других городов ЦФО.

Старт будет массовым, с воды. Финиш участников короткой дистанции ожидается с 12.00, гонщики с дистанции 40 км начнут финишировать не ранее 14.00.

К участию в мероприятии допускаются участники старше 18 лет, зарегистрированные с помощью электронной системы регистрации и подсчета результатов MarshalOne.