Десятки домов в Туле останутся без электричества 15 сентября Фото: Архив "КП"

15 сентября несколько десятков домов в Туле останутся без электричества из-за плановых ремонтных работ на участках сети.

Сотрудники электроснабжающей организации проведут ремонт и замену оборудования, выправку опор, ошиновку кабеля и другие работы.

В результате света не будет по следующим адресам:

с 09:00 до 13:00 - ул. Головина, 15-43 (нечётн.), 16-42 (чётн.); ул. Ак. Павлова, 67-73 (нечётн.), 75 (ЭЗУ № 69); ул. Щорса, 33-59 (нечётн.), 40-68 (чётн.);

с 09:00 до 17:00 - ул. Оружейная, 29, 29-а, 31; п. Рудаково: ул. Советская, 3; ул. Трудовая, 9-45 (нечётн.), 10-40 (чётн.), 40-а, 45-а; ул. Комсомольская, 22, 24, 26; пер. Прохладный, 1-15 (нечётн.), 2-18 (чётн.); ул. Солнечная, 3-27 (нечётн.); пер. Луговой, 1-а, 1-12; ул. Трудовая, 22-б, 47; пер. Лазурный, 2-14 (чётн.), 3-17 (нечётн.); ул. Солнечная, 11; пер. Садовый, 1-13 (нечётн.), 2-18 (чётн.); п. Первомайский: ул. Шевченко, 1-30, 6-а, 19-б, 2-а, 25-а; ул. Пионерская, 1-5; ул. Щорса, 1-31 (нечётн.), 2-28 (чётн.), 2-а, 5-а, 7-а, 21-а, 21-б, 12-а, 12-б; ул. чапаева, 1-39, 1-б, 14-а, 18-а, 31-а; ул. Ленина, 22-а, 23, 24; СНТ "40 лет Октября"; Щёкинское ш., 25, 55;

с 09:30 до 13:30 - ул. Первомайская, 13-а к.15 (ресторан "Пётр Петрович"), Кафе "Веранда", ул. Первомайская, 26 (БССС "МТС");

с 13:00 до 15:00 - ул. Будёного, 32-56 (чётн.), 34-а, 27-а, 50-а, 19-43 (нечётн.); пер. Лагерный, 3-27 (нечётн.), 4-26 (чётн.); ул. Тимирязева, 31, 33, 28-34 (чётн.); ул. Л. Толстого, 38-68 (чётн.), 45-75 (нечётн.), 66-а, 69-а.