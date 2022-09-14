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Происшествия14 сентября 2022 14:13

В Тульской области безработный мужчина украл у кимовчанки 40 мешков цемента

Похитителя задержали и доставили в отделение полиции
Источник:kp.ru
В Тульской области безработный мужчина украл у кимовчанки 40 мешков цемента

В Тульской области безработный мужчина украл у кимовчанки 40 мешков цемента

Фото: Архив "КП"

В полицию Кимовска с заявлением о краже обратилась 39-летняя местная жительница, которая сообщила, что от ее дома на улице Бессолова пропали 40 мешков с цементной смесью.

Проведя проверку, полицейские установили личность и местонахождение предполагаемого злоумышленника, которым оказался нигде не работающий 34-летний местный житель. Его задержали и доставили в дежурную часть для разбирательства. Мужчина признался в содеянном.

В настоящее время сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства данного происшествия. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.