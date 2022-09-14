В Туле задержали 38-летнего москвича, обманом получившего у пенсионерки 194 тысячи рублей Фото: материалы пресс-служб

В отделение полиции по Щёкинскому району Тульской области обратилась 74-летняя жительница Щекино. Пенсионерка сообщила, что ей позвонили и сообщили, что якобы её внук стал виновником ДТП, ему грозит уголовная ответственность, и чтобы решить все на месте и "миром", необходимо заплатить некую сумму денег.

Испуганная женщина согласилась на условия мошенников, к ней домой подъехал мужчина, которому она по указанию звонившего передала 194 тысячи рублей, и только спустя некоторое время женщина поняла, что стала жертвой мошенничества.

При проверке полицейским удалось установить и задержать так называемого «курьера», то есть, того, кто получал от пенсионерки деньги. Им оказался ранее судимый за мошенничество 38-летний житель Москвы.

В полиции возбуждено и расследуется уголовное дело по статье «Мошенничество». Мужчине избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.