Пешеходный марафон: туляков приглашают влиться в «Круговорот событий» 24 сентября Фото: материалы пресс-служб

24 сентября туляков приглашают присоединиться к пешеходному марафону «Круговорот событий», который объединит городские пространства в центре Тулы.

Маршрут путешествия длиной около 2,5 км проложен по Историческому кварталу, улице Металлистов, «Искре» и Казанской набережной. Участникам, объединенным в команды предстоит пройти его, отмечаясь на ключевых точках. При этом, чтобы «взять» локацию, команде из трех человек нужно будет решать логические загадки и формулировать ответ в нужной форме. Задания связаны с историей Тулы, а время поиска ответа ограничено, однако на каждой локации можно заработать дополнительные очки. Предусмотрены подсказки.

Для участия в квесте «Круговорот событий» необходима предварительная регистрация, а команды стартуют в 18:00 в Музейном дворе филиала ГИМ после консультаций и прохождения стартового уровня.

Продолжительность игры — чуть больше двух часов, а в тот же вечер, с 20:30 до 21:00 пройдет награждение победителей.

Игрокам понадобятся: мобильный телефон с выходом в интернет, учетная запись на ресурсе игры, приложение для ориентировки на местности, фонарик, блокнот с ручкой, удобная и экипировка по погоде. Инструкция для участников и билеты доступны на сайте.