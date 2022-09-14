В Туле осудят мужчину, кулаками забившего насмерть своего собутыльника Фото: Архив "КП"

39-летний житель Тулы обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, что привело по неосторожности к смерти потерпевшего.

По версии следствия, вечером 27 июня 2022 года туляк выпивал со своим знакомым в его квартире, когда между ними началась ссора. В ходе выяснения отношений обвиняемый не менее 8 раз ударил хозяина дома кулаками по голове. От полученных повреждений 38-летний потерпевший скончался на месте происшествия.

Уголовное дело направлено в Привокзальный районный суд Тулы для рассмотрения по существу.