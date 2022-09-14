Тула
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные приоритетыВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тула
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные приоритетыВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тула
+14°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество14 сентября 2022 11:48

Тульская область отправила гуманитарный груз для беженцев из Харьковской области

В наборы вошли продукты питания, средства личной гигиены и теплые пледы
Источник:kp.ru
Тульская область отправила гуманитарный груз для беженцев из Харьковской области

Тульская область отправила гуманитарный груз для беженцев из Харьковской области

Фото: материалы пресс-служб

14 сентября по инициативе губернатора Тульской области в Белгородскую область выехала партия гуманитарной помощи - наборы, в которые вошли продукты питания, средства личной гигиены и теплые пледы. Индивидуальные посылки передадут беженцам из Харьковской области.

Также продолжается прием беженцев и на территории региона. Для них подготовили 300 мест в пунктах временного размещения.

На сегодня в регион уже прибыли 130 переселенцев, они заселяются в санатории. Им предоставят регулярное питание, комфортные условия проживания, помогают в оформлении необходимых документов и трудоустройстве.

Тульская область отправила гуманитарный груз для беженцев из Харьковской области

Тульская область отправила гуманитарный груз для беженцев из Харьковской области

Фото: материалы пресс-служб