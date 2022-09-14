В Тульской области Lada "догнала" школьный автобус ПАЗ
Фото: соцсети
Утром 14 сентября в Щекинском районе Тульской области произошло ДТП с участием школьного автобуса.
По предварительной информации, столкновение произошло недалеко от поворота на поселок Шахты-21, где легковой автомобиль Lada Priora, водитель которого, вероятно, не выдерживал безопасную дистанцию, въехал в шедший в попутном направлении школьный автобус ПАЗ.
Детей в автобусе не было, никто из людей в ДТП не пострадал.
.
Фото: соцсети