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Происшествия14 сентября 2022 10:01

В Тульской области Lada "догнала" школьный автобус ПАЗ

В результате столкновения никто из людей не пострадал
Источник:kp.ru
В Тульской области Lada "догнала" школьный автобус ПАЗ

В Тульской области Lada "догнала" школьный автобус ПАЗ

Фото: соцсети

Утром 14 сентября в Щекинском районе Тульской области произошло ДТП с участием школьного автобуса.

По предварительной информации, столкновение произошло недалеко от поворота на поселок Шахты-21, где легковой автомобиль Lada Priora, водитель которого, вероятно, не выдерживал безопасную дистанцию, въехал в шедший в попутном направлении школьный автобус ПАЗ.

Детей в автобусе не было, никто из людей в ДТП не пострадал.

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Фото: соцсети