В Тульской области Lada "догнала" школьный автобус ПАЗ Фото: соцсети

Утром 14 сентября в Щекинском районе Тульской области произошло ДТП с участием школьного автобуса.

По предварительной информации, столкновение произошло недалеко от поворота на поселок Шахты-21, где легковой автомобиль Lada Priora, водитель которого, вероятно, не выдерживал безопасную дистанцию, въехал в шедший в попутном направлении школьный автобус ПАЗ.

Детей в автобусе не было, никто из людей в ДТП не пострадал.