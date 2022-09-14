В Тульской области сотрудники ФСБ перекрыли крупный канал поставки наркотиков Фото: материалы пресс-служб

Как было установлено, 14 октября 2021 года житель Ленинградской области должен был доставить в Тульскую область крупную партию наркотиков и психотропных веществ из указанных тайников, их расфасовать и сбыть. Задание это он получил через интернет от соучастников, так как действовал в составе группы лиц по предварительному сговору.

В результате действий сотрудников УФСБ России по Тульской области злоумышленника задержали, из незаконного оборота изъяли наркотик мефедрон общей массой 414 граммов.

В Туьской области сотрудники ФСБ перекрыли крупный канал поставки наркотиков Фото: материалы пресс-служб

30 июня 2022 года Ленинский районный суд Тульской области признал мужчину виновным в незаконном сбыте и пересылке наркотических средств в особо крупном размере и приговорил к 9 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Обвинительный приговор вступил в законную силу.