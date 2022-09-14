В пределах Большой Тулы могут появиться новые кладбища Фото: Архив "КП"

В пределах Большой Тулы могут появиться шесть новых кладбищ — вопрос о внесении изменений в Генеральный план города вынесут на публичные слушания с 12 по 27 сентября.

Шесть земельных участков, производственные зоны которых могут перевести в зоны кладбищ, расположены - один в деревне Судаково, вблизи Косогорского кладбища, три — на Новомосковском шоссе, между городским кладбищем №4 и деревней Малая Еловая, два участка - в районе деревень Морозовка и Балабаевка.