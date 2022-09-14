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Общество14 сентября 2022 7:47

В пределах Большой Тулы могут появиться новые кладбища

Вопрос о переводе шести участков из производственной зоны в зону кладбищ обсудят на публичных слушаниях
Источник:kp.ru
В пределах Большой Тулы могут появиться новые кладбища

В пределах Большой Тулы могут появиться новые кладбища

Фото: Архив "КП"

В пределах Большой Тулы могут появиться шесть новых кладбищ — вопрос о внесении изменений в Генеральный план города вынесут на публичные слушания с 12 по 27 сентября.

Шесть земельных участков, производственные зоны которых могут перевести в зоны кладбищ, расположены - один в деревне Судаково, вблизи Косогорского кладбища, три — на Новомосковском шоссе, между городским кладбищем №4 и деревней Малая Еловая, два участка - в районе деревень Морозовка и Балабаевка.