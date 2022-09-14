В Туле на улице Николая Руднева дерево упало на электрические провода и проезжую часть Фото: соцсети

Накануне, 13 сентября, на улице Николая Руднева в Туле дерево упало на проезжую часть и электрические провода, вызвав нарушение электроснабжения и перекрыв дорогу для автомобилей. Фото с места событий поделились очевидцы.

По информации Главного управления Центрального территориального округа, на месте работали аварийные службы, электроснабжение и движение транспорта восстановили.

Причина падения дерева пока неизвестна - порывы ветра не достигали и 10 метров в секунду, что недостаточно для того, чтобы его повалить.