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Происшествия14 сентября 2022 6:44

В Туле на улице Николая Руднева дерево упало на электрические провода и проезжую часть

На месте работали аварийные службы, электроснабжение и движение транспорта восстановили
Источник:kp.ru
В Туле на улице Николая Руднева дерево упало на электрические провода и проезжую часть

В Туле на улице Николая Руднева дерево упало на электрические провода и проезжую часть

Фото: соцсети

Накануне, 13 сентября, на улице Николая Руднева в Туле дерево упало на проезжую часть и электрические провода, вызвав нарушение электроснабжения и перекрыв дорогу для автомобилей. Фото с места событий поделились очевидцы.

По информации Главного управления Центрального территориального округа, на месте работали аварийные службы, электроснабжение и движение транспорта восстановили.

Причина падения дерева пока неизвестна - порывы ветра не достигали и 10 метров в секунду, что недостаточно для того, чтобы его повалить.