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Происшествия13 сентября 2022 14:21

Безработный житель Тульской области украл из магазина три куртки, юбку и джемпер

Часть одежды не удалось вернуть даже после задержания вора - он успел вещи продать и подарить
Источник:kp.ru
Безработный житель Тульской области украл из магазина три куртки, юбку и джемпер

Безработный житель Тульской области украл из магазина три куртки, юбку и джемпер

Фото: Архив "КП"

В полицию Новомосковска с заявлением о краже обратилась администратор магазина одежды, которая сообщила, что из торгового зала неизвестными была украдена одежда – рубашка, три куртки, два свитера, юбка, джемпер и брюки. Общий ущерб составил 25,5 тысяч рублей.

Просмотрев записи с камер видеонаблюдения, оперативники установили личность предполагаемого похитителя, которым оказался безработный ранее судимый за кражи 40-летний житель Донского. Сотрудники патрульно-постовой задержали его и доставили в дежурную часть отдела МВД для разбирательства.

Задержанный признался в содеянном. Похищенную одежду изъяли, но не всю - часть похищенного злоумышленник успел продать и подарить знакомым. В полиции по данному факту возбуждено и расследуется уголовное дело по статье «Кража».