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Спорт13 сентября 2022 13:55

«Тулица» победила в предварительном этапе Кубка России по волейболу

Тульская команда одержала победы в пяти матчах из пяти состоявшихся
Источник:kp.ru
«Тулица» победила в предварительном этапе Кубка России по волейболу

«Тулица» победила в предварительном этапе Кубка России по волейболу

Фото: соцсети

В Туле завершился предварительный этап Кубка России по волейболу, и на первой строчке турнирной таблицы расположилась «Тулица» с 15 баллами из 15 возможных: тульская команда не проиграла ни одного сета, одержав 5 побед в 5 матчах.

В заключительном матче предварительного этапа Кубка России «Тулица» встретилась с «Динамо» из Краснодара и одолела противника со счётом 3:0 (25:21, 25:15, 25:23).

На первой строчке турнирной таблицы расположилась «Тулица» с 15 баллами из 15 возможных.

На первой строчке турнирной таблицы расположилась «Тулица» с 15 баллами из 15 возможных.

Фото: соцсети