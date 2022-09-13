«Тулица» победила в предварительном этапе Кубка России по волейболу Фото: соцсети

В Туле завершился предварительный этап Кубка России по волейболу, и на первой строчке турнирной таблицы расположилась «Тулица» с 15 баллами из 15 возможных: тульская команда не проиграла ни одного сета, одержав 5 побед в 5 матчах.

В заключительном матче предварительного этапа Кубка России «Тулица» встретилась с «Динамо» из Краснодара и одолела противника со счётом 3:0 (25:21, 25:15, 25:23).