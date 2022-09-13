Следователи выясняют обстоятельства гибели двух человек при пожаре в Донском Тульской области Фото: материалы пресс-служб

Ночью 13 сентября 2022 года в частном доме на улице Индустриальной микрорайона Северо-Задонск в Донском Тульской обалсти произошел пожар, в котором погибли два человека - 27-летний мужчина и 26-летняя женщина.

Следственный отдел по городу Донскому СУ СКР по Тульской области организовал проведение процессуальной проверки по данному факту.

Следователи СК осмотрели место происшествия, опросили очевидцев случившегося, назначили необходимые судебные экспертизы, продолжается выяснение всех обстоятельств произошедшего.

По предварительным данным, возгорание могло произойти из-за неосторожного обращения с огнем при курении.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.