Следком Тульской области: девушка, обвинившая роддом Новомосковска в смерти или краже ребенка, даже не была беременна Фото: Архив "КП"

Следственный отдел Новомосковска СУ СКР по Тульской области возбудил уголовное дело в отношении 20-летней местной жительницы, которая подозревается в заведомо ложном доносе: она обвинила роддом в краже либо смерти новорожденного ребенка.

Напомним, 30 июля, в субботу, по пабликам Тульской области в соцсетях распространилось сообщение о том, что якобы в роддоме Новомосковска 28 числа умер новорожденный ребенок, а его мать выгнали без тела и документов о смерти. По данному факту провели проверку сразу два ведомства - министерство здравоохранения Тульской области и региональная прокуратура, но ни те, ни другие, не нашли подтверждения изложенным в сообщении фактам.

Делом заинтересовались следователи после того, как в августе 2022 года женщина обратилась в правоохранительные органы с заявлением, что в городской больнице Новомосковска похитили ее новорожденного ребенка. При проверке доводов заявительницы было установлено, что она даже не была беременна, и в указанное ею медицинское учреждение для родов не поступала. Своим родственникам девушка солгала про нахождение в роддоме, чтобы убедить их в беременности, а также обратилась в полицию с заявлением о похищении новорожденного, чтобы обосновать своим близким отсутствие у нее ребенка после выписки.

При подаче заявления о преступлении подозреваемую предупреждали об уголовной ответственности за заведомо ложный донос.

Сейчас по делу ведутся следственные и процессуальные действия, устанавливаются все обстоятельства случившегося. В ходе следствия женщина признала свою вину. Теперь ей грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.