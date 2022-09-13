В Туле 14 сентября десятки домов останутся без электричества из-за плановых работ Фото: Архив "КП"

14 сентября несколько десятков домов в Туле останутся без электричества из-за плановых ремонтных работ на участках сети. Сотрудники электроснабжающей организации проведут ремонт и замену оборудования, выправку опор и другие работы.

В результате света не будет по следующим адресам:

с 09:00 до 17:00 - ул. Коминтерна, 1, 4, 6, 11; ул. Советская, 4; Мясново: ул. Полюсная, 58, 60, 62, 64; ул. М. Жукова, 16 к.2, 16 к.3; 18-й пр-зд, 89; ул. Щепкина, 1-21 (нечётн.), 21-а, 21-б, 1-а; ул. Газовая, 30, 32, 34; ул. Ермоловой, 1-13 (нечётн.), 2-20 (чётн.); ул. Верещагина, 1-21 (нечётн.), 2-а, 1-а, 1-б, 1-в, 2-22 (чётн.), 8-а, 7-а, 1-г; ул. Коксовая, 31, 33, 35, 38, 40, 44, 46, 48; пр-зд Верещагина, 1-7; Епифанское ш., 27-35 (нечётн.); п. Хомяковский: ул. Хомяковская, 2; Хомяковский пр-зд; ул. Гастелло, 1-б, 1-в, 3-а, 3, 4-б, 5; ул. Добролюбова, 1-15 (нечётн.), 2-12 (чётн.); ул. Можайского, 2-22 (чётн.), 1-23 (нечётн.), 36; ул. Яблочкова, 2, 38-56 (чётн.); 2-й Речной пр-зд, 1-10; 1-й Речной пр-зд, 1-10; 1-й пр-зд, 15, 16, 20-43; ул. Красина, 78, 80; ул. Речная, 1-9, 7-г; 10-й пр-зд, 1-20; 11-й пр-зд, 1; ул. Пирогова, 33-35 (нечётн.), 35-а, 46-68 (чётн.); ул. Гоголевская, 3-41 (нечётн.), 10-54 (чётн.), 47-а, 47, 49, 54-а; ул. Жуковского, 51, 53, 55, 62, 64; пр-т Ленина, 49;

с 09:30 до 13:30 - 11-й пр-зд, 1-19 (нечётн.), 2-22 (чётн.); ул. Судейского, 50-68 (чётн.), 31-53 (нечётн.); 12-й пр-зд, 1-10, 2-а.