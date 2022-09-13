В Тульскую область прибывают первые 100 беженцев из Харьковской области Фото: материалы пресс-служб

13 сентября в Тульскую область прибывают 100 вынужденных переселенцев из Харьковской области Украины. Прибывающие направлены в наш регион из Белгородской области, куда массово эвакуируются жители населенных пунктов населенных пунктов под Харьковом.

Беженцев размещают в санаториях Тульской области, им предоставят регулярное питание, комфортные условия проживания, а также помогут в оформлении необходимых документов и при необходимости – в трудоустройстве.

В ближайшее время ожидается прибытие еще 200 человек, которых также готовы принять. Всего в пунктах временного размещения в регионе сейчас находятся более 1600 человек.

Министр труда и соцзащиты региона отмечает: как показывает практика, многие из переселенцев принимают решение остаться здесь навсегда, найти работу и жилье, отдать детей в тульские школы и сады.