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Происшествия13 сентября 2022 11:46

В реку Мышега в Тульской области сбрасывали неизвестного происхождения белую пену

О загрязнении реки неизвестным веществом в соцсетях сообщили местные жители
Источник:kp.ru
В реку Мышега в Тульской области сбрасывали неизвестного происхождения белую пену

В реку Мышега в Тульской области сбрасывали неизвестного происхождения белую пену

Фото: соцсети

В группах Алексина в социальных сетях 10 сентября местный житель разместил видео, на котором запечатлел сброс пены неизвестного происхождения в речку Мышега. По словам автора видео, снято оно было в тот же день, 10 сентября, и пеной заволокло большую часть поверхности водоема.

Также по словам автора, текла эта пена из-за забора, окружающего завод «Тяжпромарматура», при этом имела какой-то очень своеобразный запах.