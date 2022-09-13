В реку Мышега в Тульской области сбрасывали неизвестного происхождения белую пену Фото: соцсети

В группах Алексина в социальных сетях 10 сентября местный житель разместил видео, на котором запечатлел сброс пены неизвестного происхождения в речку Мышега. По словам автора видео, снято оно было в тот же день, 10 сентября, и пеной заволокло большую часть поверхности водоема.

Также по словам автора, текла эта пена из-за забора, окружающего завод «Тяжпромарматура», при этом имела какой-то очень своеобразный запах.