В Рогожинском парке Тулы появится модульный туалет Фото: Архив "КП"

В Рогожинском парке Тулы (пересечение улиц Михеева и Тимирязева) планируется установить модульный общественный туалет.

По данным сайта госзакупок, на эту цель уже выделены средства - 260 088,86 рублей - а также определен срок проведения работ: старт не позднее 30 сентября, срок завершения не позднее 31 октября.

Работы по установке будут проводиться в течение дня. Отключение инженерных систем или проведение земельных работ в парке подрядчик должен согласовывать лично с собственником.