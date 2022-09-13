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Общество13 сентября 2022 11:04

В Рогожинском парке Тулы появится модульный туалет

На установку выделено больше 260 тысяч рублей и срок с 30 сентября по 31 октября
Источник:kp.ru
В Рогожинском парке Тулы появится модульный туалет

В Рогожинском парке Тулы появится модульный туалет

Фото: Архив "КП"

В Рогожинском парке Тулы (пересечение улиц Михеева и Тимирязева) планируется установить модульный общественный туалет.

По данным сайта госзакупок, на эту цель уже выделены средства - 260 088,86 рублей - а также определен срок проведения работ: старт не позднее 30 сентября, срок завершения не позднее 31 октября.

Работы по установке будут проводиться в течение дня. Отключение инженерных систем или проведение земельных работ в парке подрядчик должен согласовывать лично с собственником.