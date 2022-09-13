Жительница Тульской области проведет 8,5 лет в колонии за убийство ножницами 77-летнего мужчины Фото: Архив "КП"

36-летняя жительница Щекино была признана виновной в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего.

Как установило следствие, 25 апреля 2022 года в жилом доме в деревне Крапивна Щекинского района между 77-летним хозяином дома и проживавшей с ним женщиной в ходе алкогольного застолья вспыхнула ссора, и во время выяснения отношений злоумышленница несколько раз ударила потерпевшего ножницами по различным частям тела, в том числе в грудь. От полученных повреждений мужчина скончался на месте происшествия.

В ходе следствия обвиняемая признала свою вину. Суд приговорил женщину к 8,5 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.