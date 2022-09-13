Туляки могут поучаствовать в благотворительном экологическом проекте «Чулан» Фото: соцсети

В эту субботу, 17 сентября, в Туле пройдет экологический благотворительный проект «Чулан», в рамках которого туляки смогут помочь приюту животных, а также приобрести недорогую детскую одежду на "гаражной" распродаже и обменяться игрушками. Акция пройдет с 10:30 до 16:00 на улице Коминтерна, дом 30 (тульская Академия настольного тенниса).

С собой участникам акции рекомендуют взять:

- авоськи,

- наличные деньги для оплаты,

- пять игрушек для обмена,

- для животных (по желанию) - подстилки, миски и старые кастрюли.

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