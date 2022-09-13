Тула
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тула
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тула
+10°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество13 сентября 2022 9:42

В Тульской области ИК-6 оштрафовали на 3 млн рублей за сброс неочищенных стоков

Стоки скапливались на территории СНТ «Лемех» в Новомосковске
Источник:kp.ru
В Тульской области ИК-6 оштрафовали на 3 млн рублей за сброс неочищенных стоков

В Тульской области ИК-6 оштрафовали на 3 млн рублей за сброс неочищенных стоков

Фото: соцсети

Росприроднадзор завершил проверку на территории СНТ «Лемех», а также вблизи ИК-6, в результате которой зафиксировали факт сброса сточных вод с характерным запахом на территории нескольких участков дачного кооператива, а также около дома № 32 по улице Челюскинцев в Новомосковске. Также проверка установила, что в стоках превышена концентрация нитратов, подвижных соединений фосфора, сульфат-ионов, азот аммония и нитритного азота.

Сливались канализационные сточные воды из напорного коллектора ФКУ ИК-6 УФСИН России по Тульской области.

Управление Росприроднадзора рассчитало сумму, на которую был нанесен ущерб окружающей среде - 3 360 311 рублей. От исправительного учреждения потребовали добровольно выплатить эту сумму. В ином случае ее взыщут через суд.