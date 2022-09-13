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Общество13 сентября 2022 9:21

В Тульской области завершилось голосование по заявкам на участие в проекте «Народный бюджет-2023»

Результаты голосования будут подведены и опубликованы 20 сентября
Источник:kp.ru
В Тульской области завершилось голосование по заявкам на участие в проекте «Народный бюджет-2023»

В Тульской области завершилось голосование по заявкам на участие в проекте «Народный бюджет-2023»

Фото: Архив "КП"

В Тульской области завершено электронное голосование в поддержку заявок на участие в проекте «Народный бюджет-2023». В общей сложности проекты набрали свыше 250 тысяч голосов, что почти на 50 тысяч больше, чем в прошлом году.

Наибольшую активность проявили жители Тулы, Новомосковска, Ефремова, Щекинского и Узловского районов.

Итоги конкурсного отбора на 2023 год подведут 20 сентября, информация будет размещена в официальной группе проекта во ВКонтакте и на портале «Открытый регион 71».