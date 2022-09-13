В Тульской области завершилось голосование по заявкам на участие в проекте «Народный бюджет-2023» Фото: Архив "КП"

В Тульской области завершено электронное голосование в поддержку заявок на участие в проекте «Народный бюджет-2023». В общей сложности проекты набрали свыше 250 тысяч голосов, что почти на 50 тысяч больше, чем в прошлом году.

Наибольшую активность проявили жители Тулы, Новомосковска, Ефремова, Щекинского и Узловского районов.

Итоги конкурсного отбора на 2023 год подведут 20 сентября, информация будет размещена в официальной группе проекта во ВКонтакте и на портале «Открытый регион 71».