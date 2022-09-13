На 13 сентября в Тульской области за сутки выявили 337 новых случаев коронавируса Фото: Архив "КП"

По данным сайта Стопкоронавирус на 13 сентября, 11:00, за минувшие сутки в Тульской области выявили 337 новых случаев коронавируса. Всего с начала пандемии в регионе ковидом заразились 175 750 пациентов. Также за эти сутки в регионе с осложнениями болезни госпитализировали 36 человек.

420 человек выздоровели от коронавируса за этот же период, а всего случаев выздоровления в регионе зарегистрировали 164 789 человек.

Летальный исход от осложнений, вызванных ковидом, подтвердили у 1 пациента, а всего за время пандемии по этим причинам умер 5 291 человек.