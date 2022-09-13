В Тульской области в ДТП с "перевертышем" погибла 23-летняя девушка Фото: материалы пресс-служб

12 сентября в 21:05 на 191-м километре автодороги М-4 «Дон» Веневского района Тульской области произошло смертельное ДТП.

Как сообщает тульская Госавтоинспекция, 23-летняя девушка на автомобиле Kia Cerato съехала в правый кювет, где автомобиль опрокинулся. Так как в момент ДТП ремень безопасности был пристегнут, но проходил за спиной у водителя, от удара девушку выбросило из салона автомобиля через лобовое стекло, и она скончалась на месте происшествия от полученных трав.

В Тульской области в ДТП с "перевертышем" погибла 23-летняя девушка Фото: материалы пресс-служб

Как отмечают сотрудники ведомства, если бы ремень был пристегнут правильно, гибели молодой девушки удалось бы избежать.

Госавтоинспекция Тульской области констатирует: в последнее время наблюдается пренебрежительное отношение водителей к использованию средств пассивной защиты, в частности, ремней безопасности. Самонадеянные автолюбители используют так называемые «заглушки», либо пропускают пристегнутый ремень за спиной - только ради того, чтобы обмануть датчик системы безопасности автомобиля. Однако в случае ДТП такое попустительство может привести к трагедии.