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Происшествия13 сентября 2022 8:18

В Тульской области в ДТП с "перевертышем" погибла 23-летняя девушка

Ее выбросило сквозь лобовое стекло, так как ремень безопасности не был пристегнут по правилам
Источник:kp.ru
В Тульской области в ДТП с "перевертышем" погибла 23-летняя девушка

В Тульской области в ДТП с "перевертышем" погибла 23-летняя девушка

Фото: материалы пресс-служб

12 сентября в 21:05 на 191-м километре автодороги М-4 «Дон» Веневского района Тульской области произошло смертельное ДТП.

Как сообщает тульская Госавтоинспекция, 23-летняя девушка на автомобиле Kia Cerato съехала в правый кювет, где автомобиль опрокинулся. Так как в момент ДТП ремень безопасности был пристегнут, но проходил за спиной у водителя, от удара девушку выбросило из салона автомобиля через лобовое стекло, и она скончалась на месте происшествия от полученных трав.

В Тульской области в ДТП с "перевертышем" погибла 23-летняя девушка

В Тульской области в ДТП с "перевертышем" погибла 23-летняя девушка

Фото: материалы пресс-служб

Как отмечают сотрудники ведомства, если бы ремень был пристегнут правильно, гибели молодой девушки удалось бы избежать.

Госавтоинспекция Тульской области констатирует: в последнее время наблюдается пренебрежительное отношение водителей к использованию средств пассивной защиты, в частности, ремней безопасности. Самонадеянные автолюбители используют так называемые «заглушки», либо пропускают пристегнутый ремень за спиной - только ради того, чтобы обмануть датчик системы безопасности автомобиля. Однако в случае ДТП такое попустительство может привести к трагедии.