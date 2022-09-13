Четверо туляков были отмечены наградами Президента Российской Федерации
Фото: Архив "КП"
9 сентября распоряжением Президента Российской Федерации за вклад в укрепление законности и активную общественную деятельность Благодарность Президента объявлена уполномоченному по правам человека в Тульской области, председателю комиссии по вопросам помилования на территории региона Татьяне Лариной.
Кроме того, за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу Благодарность Президента Российской Федерации объявлена:
Губернатор Алексей Дюмин поздравил награжденных.