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Общество13 сентября 2022 8:00

Четверо туляков были отмечены наградами Президента Российской Федерации

Им была объявлена Благодарность Президента за вклад в укрепление законности и за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу
Источник:kp.ru
Четверо туляков были отмечены наградами Президента Российской Федерации

Четверо туляков были отмечены наградами Президента Российской Федерации

Фото: Архив "КП"

9 сентября распоряжением Президента Российской Федерации за вклад в укрепление законности и активную общественную деятельность Благодарность Президента объявлена уполномоченному по правам человека в Тульской области, председателю комиссии по вопросам помилования на территории региона Татьяне Лариной.

Кроме того, за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу Благодарность Президента Российской Федерации объявлена:

Губернатор Алексей Дюмин поздравил награжденных.