14 сентября в Туле жителям трех округов бесплатно раздадут питьевую и техническую воду Фото: материалы пресс-служб

С 6.00 до 24.00 14 сентября в Туле из-за плановых работ по подготовке к осенне-зимнему периоду на водоводе II подъема диаметром 700 мм Масловско-Песоченского водозабора ожидается пониженное давление холодной воды в южной части Советского, Центрального, Привокзального округов Тулы.

Понижение напора будет южнее улицы Гоголевской, в квартале, ограниченном улицами: пр. Ленина – Станиславского – Рязанская - Калужское шоссе, в районе «Зеленстроя», в деревнях Гостеевка, Китаевка, Верхнее и Нижнее Волохово, на Новомосковское шоссе, в поселках Рассвет, Иншинский, Новый, Хопилово, Косая Гора, Мясново, Лихвинка и Михалково.

Также будет прекращена подача воды в деревнях Селиховое, Берники, и в военном городке Берники. По окончании работ возможно временное ухудшение качества воды по мутности и содержанию железа. Для жителей будет организована бесплатная раздача питьевой и технической воды по адресам: Центральный округ

Выдача воды из автомобилей 10.00-12.00, 16.00-18.00 - пр. Ленина, 111 12.00-14.00, 18.00-20.00 - пр. Ленина, 135 14.00-16.00 - ул. Рязанская, 32, корп.3 20.00-22.00 - Городской переулок 33а Выдача питьевой воды «Губернский колодезь» 09.00-22.00 - ул. Новомосковская, 10 09.00-22.00 - ул. Аркадия Шипунова, 42 09.00-22.00 - ул. Восточная, между домами №9 и №11 09.00-22.00 - пр. Ленина, 143 09.00-22.00 - ул. Восточная, 1а, ТЦ «Верный» Советский округ

Выдача воды из автомобилей 10.00-12.00, 18.00-20.00 - ул. Белкина, 25 Выдача питьевой воды «Губернский колодезь» 09.00-22.00 - ул. Фрунзе, 22 09.00-22.00 - Красноармейский проспект, 1 09.00-22.00 - ул. Ф. Энгельса,12, около ресторана «Еда и Мир» 09.00-22.00 - ул. Сойфера, 19 Привокзальный округ

Выдача воды из автомобилей 14.00-16.00, 21.00-22.00 - ул. Макаренко, 9б 10.00-22.00 - ул. Кабакова, 79 ( магазин «Прогресс») 09.00-12.00, 18.00-22.00 - пр. Ленина, 126 (площадка перед детским садом ЦО № 58). 13.00-17.00 - п. Косая Гора, ул. Гагарина, 2 (ДК «Косогорец) Выдача питьевой воды «Губернский колодезь» 09.00-22.00 - ул. Сурикова, 16 09.00-22.00 - пос. Иншинский, 29/1 09.00-22.00 - ул. Павшинский мост, 1, корп.5 09.00-22.00 - ул. Генерала Маргелова, 5а 09.00-22.00 - пр. Ленина, 122; 09.00-22.00 - пр. Ленина, 134 09.00-22.00 - ул. Макаренко, 13, корп.2 09.00-22.00 - ул. Летчика Пирожкова, 5