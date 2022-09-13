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Происшествия13 сентября 2022 6:21

В Донском Тульской области в пожаре погибли 27-летние мужчина и женщина

У дома сгорела и обрушилась кровля по всей площади, частично обрушились перекрытия, дом выгорел внутри
Источник:kp.ru
В Донском Тульской области в пожаре погибли 27-летние мужчина и женщина

В Донском Тульской области в пожаре погибли 27-летние мужчина и женщина

Фото: материалы пресс-служб

12 сентября в 23:40 стало известно о пожаре в жилом доме в Донском на улице Индивидуальная. На место происшествия выехали четыре пожарных расчета, которым потребовалось больше получаса, чтобы ликвидировать открытое пламя.

В результате пожара погибли два человека - 27-летние женщина и мужчина. У дома сгорела и обрушилась кровля по всей площади, частично обрушились перекрытия, дом выгорел внутри.

Причина пожара устанавливается.