Село Архангельское и частный сектор Тулы останутся без холодной воды
Фото: Архив "КП"
13сентября в Туле сразу на двух участках водной сети пройдут ремонтно-восстановительные работы с 10:00, из-за чего до окончания работ будет прекращена подача холодной воды в двух районах:
- в селе Архангельское (работы пройдут в селе на улице Центральная, 29),
- в частном секторе Тулы по улице П. Морозова, проезду П. Морозова, работы пройдут по улице Газовая, 52-59).
По окончании работ возможно временное ухудшение качества воды по мутности и содержанию железа.