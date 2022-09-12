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Общество12 сентября 2022 15:00

Село Архангельское и частный сектор Тулы останутся без холодной воды

Отключения связаны с проведением ремонтных работ на водной сети
Источник:kp.ru
Село Архангельское и частный сектор Тулы останутся без холодной воды

Село Архангельское и частный сектор Тулы останутся без холодной воды

Фото: Архив "КП"

13сентября в Туле сразу на двух участках водной сети пройдут ремонтно-восстановительные работы с 10:00, из-за чего до окончания работ будет прекращена подача холодной воды в двух районах:

- в селе Архангельское (работы пройдут в селе на улице Центральная, 29),

- в частном секторе Тулы по улице П. Морозова, проезду П. Морозова, работы пройдут по улице Газовая, 52-59).

По окончании работ возможно временное ухудшение качества воды по мутности и содержанию железа.