В Тульской области заболеваемость COVID-19 снижается, а ОРВИ - растет Фото: Архив "КП"

12 сентября на оперативном совещании в правительстве Тульской области обсудили эпидемическую ситуацию в регионе. Так, за прошлую неделю в регионе зарегистрировали 2 335 случаев заболеваний COVID-19, что ниже уровня предыдущей недели на 19%. Заболеваемость COVID-19 в разной степени снижается среди всех возрастных групп. В тяжелой и средней форме болеют только 7% пациентов.

В то же время, продолжает расти заболеваемость ОРВИ. За неделю зарегистрировали 7 064 случая, что выше уровня предыдущей недели на 28% и эпидпорога – на 58%. Из-за высокой заболеваемости приостановлена работа одной группы детского сада.

По данным министра здравоохранения Тульской области, в регионе есть необходимый запас лекарств. Закуплены противовирусные и жаропонижающие препараты, усилен эпидемический режим в лечебных учреждениях, проводится разделение потоков.

В двух учреждениях здравоохранения развернули 268 коек для пациентов с коронавирусом, из которых занято 198.

Работают все пункты вакцинации. Первым компонентом вакцины «Спутник V» привиты 742 208, вторым – 670 955 человек. Ревакцинировано – 283 233. Также прививку получили 2 280 подростка.

За счет средств федерального бюджета в Тульскую область поступило 228 240 доз вакцины от гриппа. Привиты более 18 тысяч детей и более 40 тысяч взрослых. Работа по вакцинации жителей будет продолжаться.