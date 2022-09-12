В Туле 13 сентября десятки домов останутся без электричества из-за плановых работ Фото: Архив "КП"

13 сентября несколько десятков домов в Туле останутся без электричества из-за плановых ремонтных работ на участках сети. Сотрудники электроснабжающей организации проведут ремонт и замену оборудования, выправку опор и другие работы.

В результате света не будет по следующим адресам:

с 09:00 до 14:00 - ул. Овражная, 14-44 (чётн.); ул. 3-я Овражная, 11-23 (нечётн.), 20-32 (чётн.); ул. 2-я Волоховская, 21-29 (нечётн.); ул. 2-я Овражная, 10-20 (чётн.); ул. 2-я Волоховская, 24-42 (чётн.), 31-39 (нечётн.);

с 09:00 до 17:00 - ул. Октябрьская, 93, 95, 95-а, 95-б, 95-в, 98-в; ул. Галкина, 36, 37, 158; ул. Пузакова, 31 к.1; ул. 3-я Трубная, 13-19 (нечётн.), 18-26 (чётн.); ул. Серебровская, 47-87 (нечётн.); ул. Самокатная, 10-28 (чётн.), 9-а, 9-15 (нечётн.); ул. Чехова, 18-24 (чётн.), 21-33 (нечётн.); ул. 2-я Трубная, 15-23 (нечётн.), 22, 24; ул. Болдина, 44, 59, 58, 58-а; ул. Московская, 1-11 (нечётн.), 2-28 (чётн.); ул. Тульская, 20, 22; ул. Радищева, 18; ул. Трубная, 14; ул. 3-я Трубная, 15, 22; ул. Физкультурная, 12; ул. Коминтерна, 1, 4, 6, 11; ул. Советская, 4; пер. Репина, 31-57 (нечётн.), 34-60 (чётн.); пр-зд П. Морозова, 1-а, 1-55 (нечётн.), 2-56 (чётн.); ул. Газовая, 54-68 (чётн.), 61-69 (нечётн.); пр-зд Полежаева, 1-а, 5-55 (нечётн.), 2-б, 2-56 (чётн.); ул. Полежаева, 1-55 (нечётн.), 2-32 (чётн.); ул. Бежковская, 41-59 (нечётн.), 23; ул. Айвазовского, 27-39 (нечётн.), 28-40 (чётн.); ул. П. Морозова, 1-39 (нечётн.), 22-60 (чётн.); п. Михалково: ул. Карбышева, 27-39 (нечётн.); ул. Белоусова, 54-60 (чётн.); пр-зд Школьный, 1-64 (чётн.), 64-а; ул. Леваневского, 1-9; ул. Головина, 1-12; ул. Шевченко, 13-а, 15, 15-а, 30-а, 30; ул. Станиславского, 43-49 (нечётн.); п. Н.Скуратово, 15-45, 49, 17-а, 25-б, 42-а, 44-а, 34-а, 20-а, 89-а, 100, 100-а, 101-б; п. Октябрьский, 193-а, 193-238; п. 2-й Западный: ул. Новосёлов, 7, 15, 17; пер. Бархатный, 16, 19, 21, 23, 26, 28, 30; п. Менделеевский: ул. Пионерская, 10-а, 7-15; ул. Ленина, 1-22, 15-а, 6-а, 3-а, 4-а, 2-а, 8-а, 8-б, 7-а, 18-а, 1-а, 10-а, 18-б, 20-а, 21-а; СНТ "Тулавтодор"; СНТ "Изыскатель"; Ивановские дачи; ул. Шоссейная; ул. Фестивальная; ул. Энтузиастов;

с 09:30 до 13:30 - 3-й Горельский пр-д, 9, 11, 3, 3-а, 17; ул. Энтузиастов, 2-26 (чётн.), 1-а, 1-11 (нечётн.), ул. Серпуховская, 2-28 (чётн.), 1-37 (нечётн.), ул. Мелиховская, 3-17 (нечётн.), 18-28 (чётн.), 6, 8; ул. Ключевая, 3-47 (нечётн.).