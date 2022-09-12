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Происшествия12 сентября 2022 13:55

В Туле молодой человек без водительских прав на Hyundai врезался в дерево: пострадали трое

Водитель и два его пассажира были госпитализированы с травмами
Источник:kp.ru
В Туле молодой человек без водительских прав на Hyundai врезался в дерево: пострадали трое

В Туле молодой человек без водительских прав на Hyundai врезался в дерево: пострадали трое

Фото: материалы пресс-служб

10 августа в 08:50 на улице Заводской в Ленинском поселке в Туле произошло серьезное ДТП с пострадавшими.

По предварительной информации, 22-летний молодой человек, не имеющий водительских прав, на автомобиле Hyundai Elantra съехал в левый кювет и врезался в дерево.

В результате ДТП с различными травмами были госпитализированы и сам водитель автомобиля, и его пассажиры – 23-летний и 21-летний молодые люди.