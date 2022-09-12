В Туле молодой человек без водительских прав на Hyundai врезался в дерево: пострадали трое Фото: материалы пресс-служб

10 августа в 08:50 на улице Заводской в Ленинском поселке в Туле произошло серьезное ДТП с пострадавшими.

По предварительной информации, 22-летний молодой человек, не имеющий водительских прав, на автомобиле Hyundai Elantra съехал в левый кювет и врезался в дерево.

В результате ДТП с различными травмами были госпитализированы и сам водитель автомобиля, и его пассажиры – 23-летний и 21-летний молодые люди.