Сотрудник полиции Новомосковска Тульской области подозревается в превышении полномочий Фото: Архив "КП"

Оперативники собственной безопасности регионального Управления МВД проводят проверку по факту возможной причастности сотрудника полиции к превышению должностных полномочий.

Предварительно установлено, что 9 сентября 2022 года сотрудник уголовного розыска ОМВД России по Новомосковску в отделе полиции применил физическую силу в отношении девушки, которая подозревается в попытке украсть товары из магазина.

Руководство регионального УМВД назначило проведение служебной проверки. При подтверждения вины сотрудника, он будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесёт наказание в установленном законом порядке.