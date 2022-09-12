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Происшествия12 сентября 2022 12:50

Сотрудник полиции Новомосковска Тульской области подозревается в превышении полномочий

Он обвиняется в применении силы к девушке, подозреваемой в краже из магазина
Источник:kp.ru
Сотрудник полиции Новомосковска Тульской области подозревается в превышении полномочий

Сотрудник полиции Новомосковска Тульской области подозревается в превышении полномочий

Фото: Архив "КП"

Оперативники собственной безопасности регионального Управления МВД проводят проверку по факту возможной причастности сотрудника полиции к превышению должностных полномочий.

Предварительно установлено, что 9 сентября 2022 года сотрудник уголовного розыска ОМВД России по Новомосковску в отделе полиции применил физическую силу в отношении девушки, которая подозревается в попытке украсть товары из магазина.

Руководство регионального УМВД назначило проведение служебной проверки. При подтверждения вины сотрудника, он будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесёт наказание в установленном законом порядке.