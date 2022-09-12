Тульский областной клинический онкодиспансер приглашает на день открытых дверей 17 сентября
Фото: Архив "КП"
Тульский областной клинический онкологический диспансер приглашает жителей Тулы и Тульской области на день открытых дверей «Ранняя диагностика онкологических заболеваний», который состоится 17 сентября 2022 года. Желающих пройти обследование ждут с 8:00 до 14:00 по адресу улица Плеханова, 201А.
В рамках мероприятия запланированы:
- осмотр врача онколога,
- ЛОР-онколога,
- онкогинеколога,
- онкоуролога.
Будут проведены исследования:
- маммография и УЗИ молочных желез (по показаниям);
- жидкостная цитология;
- анализ кала на скрытую кровь;
- анализ крови на ПСА;
- низкодозовая КТ органов грудной клетки (пациентам старше 55 лет, стаж курения более 30 пачка/лет, которым не проводилось РКТ в течение года).
Прием будет осуществляться по предварительной записи через Call-центр по телефону 8 (4872) 33-81-41.
При себе необходимо иметь: паспорт, полис, СНИЛС. Прием без направления.