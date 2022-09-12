Пенсионерка из Тулы за два года прописала в своем доме почти 200 иностранцев Фото: Архив "КП"

В Туле завершено расследование уголовного дела в отношении 64-летней жительницы деревни Уваровка Ленинского района, которая обвиняется в фиктивной постановке на учет иностранных граждан.

Как установило следствие, с января по март 2022 года женщина фиктивно прописала в своем частном доме 24 иностранных гражданина. Причём пенсионерка с самого начала не собиралась предоставлять им свой дом для проживания, также как и у иностранцев не было намерения проживать по указанному адресу.

Отмечается, что годом ранее, 14 декабря 2021 года,эта же тулячка уже привлекалась к уголовной ответственности за фиктивную постановку на учёт 170 иностранных граждан. Тогда суд оштрафовал ее на 105 тысяч рублей.

Материалы уголовного дела по новому правонарушению направлены в суд для привлечения женщины к ответственности.