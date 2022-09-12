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Происшествия12 сентября 2022 11:16

В Тульской области на трассе М-2 в ДТП пострадала 13-летняя девочка

Ребенка госпитализировали после столкновения Renault, в котором она ехала, с автомобилем ВАЗ-2114
Источник:kp.ru
В Тульской области на трассе М-2 в ДТП пострадала 13-летняя девочка

В Тульской области на трассе М-2 в ДТП пострадала 13-летняя девочка

Фото: материалы пресс-служб

9 сентября в 15:20 на 114-м километре автодороги М-2 «Крым» в Заокском районе Тульской области произошло ДТП, в котором пострадал ребенок.

По предварительной информации, 60-летний мужчина на автомобиле ВАЗ-2114 не убедился в безопасности разворота и при совершении маневра столкнулся с ехавшим навстречу автомобилем Renault Megane под управлением 45-летней женщины.

В результате ДТП с различными травмами госпитализировали 13-летнюю девочку - пассажирку автомобиля Renault. На момент происшествия была пристегнута ремнем безопасности.